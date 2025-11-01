Wolfsburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Wolfsburg - Hoffenheim karşı karşıya geliyor. Hoffenheim zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Wolfsburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



WOLFSBURG - HOFFENHEİM MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Wolfsburg - Hoffenheim kozlarını paylaşıyor.Wolfsburg'da, Volkswagen Arena Stadyumu'nda oynanacak oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 19.30’da başlayacak mücadele tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



