Wolfsburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)
Bundesliga’da heyecan Wolfsburg - Hoffenheim maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Wolfsburg - Hoffenheim karşı karşıya geliyor. Hoffenheim zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Wolfsburg - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
WOLFSBURG - HOFFENHEİM MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Wolfsburg - Hoffenheim kozlarını paylaşıyor.Wolfsburg'da, Volkswagen Arena Stadyumu'nda oynanacak oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 19.30’da başlayacak mücadele tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
