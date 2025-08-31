Wolfsburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bundesliga
Bundesliga’da haftanın önemli mücadelesinde Wolfsburg, Mainz’i ağırlıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Wolfsburg, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Wolfsburg Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan Bundesliga’da üçüncü hafta heyecanı devam ediyor.Mainz, Wolfsburg deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor Liverpool’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak.
WOLFSBURG - MAİNZ MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da üçüncü hafta mücadelesinde Wolfsburg ve Mainz kozlarını paylaşacak.
Wolfsburg'da, Volkswagen Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (31 Ağustos) saat 16.30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
