Wolverhampton - Burnley  maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Wolverhampton - Burnley karşı karşıya geliyor. Burnley zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Wolverhampton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



WOLVERHAMPTON - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Wolverhampton - Burnley kozlarını paylaşıyor. Wolverhampton'da, Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele 26 Ekim Pazar günü saat 17.00’da başlayacak ve beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

