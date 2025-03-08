Wolverhampton ev sahibi avantajını kullanarak Everton karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Everton bu sezon çıktığı karşılaşmalarda 7 galibiyet alırken rakip fileleri 30 kez sarstı ve kalesinde 33 gol gördü. Everton haftaya 16. sırada girerken Wolverhampton ise 22 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki Wolverhampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin son bilgiler…



WOLVERHAMPTON - EVERTON MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’İn 28’nci haftasında Wolverhampton ve Everton karşı karşıya geliyor. Mücadele 8 Mart saat 23.00’te başlarken beİN Sports Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.



Wolverhampton ligde geride kalan 27 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip topladığı 22 puanla 17. sırada bulunuyor.



Everton ise rakibinden 10 puan fazla toplarken puan sıralamasında bir basamak yukarıda bulunuyor.

