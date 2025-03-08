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Wolverhampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Wolverhampton ve Everton karşı karşıya geliyor. Everton ligde oynadığı son 5 karşılaşmada mağlup olmazken Wolverhampton ise 2 galibiyet elde etti. Wolverhampton - Everton karşılaşması bugün saat 23.00’te başlayacak. İşte, mücadelenin detayları…

Wolverhampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Wolverhampton ev sahibi avantajını kullanarak Everton karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Everton bu sezon çıktığı karşılaşmalarda 7 galibiyet alırken rakip fileleri 30 kez sarstı ve kalesinde 33 gol gördü. Everton haftaya 16. sırada girerken Wolverhampton ise 22 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki Wolverhampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin son bilgiler…

WOLVERHAMPTON - EVERTON MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig’İn 28’nci haftasında Wolverhampton ve Everton karşı karşıya geliyor. Mücadele 8 Mart saat 23.00’te başlarken beİN Sports Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Wolverhampton ligde geride kalan 27 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip topladığı 22 puanla 17. sırada bulunuyor.

Everton ise rakibinden 10 puan fazla toplarken puan sıralamasında bir basamak yukarıda bulunuyor.

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