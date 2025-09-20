Wolverhampton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig)

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Wolverhampton ve Leeds United kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Leeds United zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Wolverhampton - Leeds United mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



WOLVERHAMPTON - LEEDS UNİTED MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de haftanın önemli mücadelesinde Wolverhampton - Leeds United karşı karşıya geliyor. Wolverhampton'da, Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (20 Eylül) saat 17:00’da başlayacak ve beİN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

