Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun en önemli liglerinden birisi olarak gösterilen Premier Lig’de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Sezonun iddialı takımlarından Manchester City, Wolverhampton’a konuk oluyor.. Ev sahibi Wolverhampton taraftar avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Premier Lig’de bugün 5 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Manchester City, zorlu Wolverhampton deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Manchester City’de iise gözler yıldız oyuncularda olacak. Wolverhampton - Manchester City karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’de birinci hafta mücadelesinde Wolverhampton - Manchester Citykozlarını paylaşıyor.
Wolverhampton'da, Molineux Stadyumu'nda oynanacak oynanacak Wolverhampton - Manchester City karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 19.00 da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
PREMİER LİG CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI
14.30 Aston Villa - Newcastle United
17.00 Brighton & Hove Albion - Fulham
17.00 Sunderland - West Ham United
17.00 Tottenham - Burnley
19.30 Wolverhampton - Manchester City
