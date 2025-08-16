Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de bugün 5 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Manchester City, zorlu Wolverhampton deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Manchester City’de iise gözler yıldız oyuncularda olacak. Wolverhampton - Manchester City karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



WOLVERHAMPTON - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de birinci hafta mücadelesinde Wolverhampton - Manchester Citykozlarını paylaşıyor.



Wolverhampton'da, Molineux Stadyumu'nda oynanacak oynanacak Wolverhampton - Manchester City karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 19.00 da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.



PREMİER LİG CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI



14.30 Aston Villa - Newcastle United



17.00 Brighton & Hove Albion - Fulham



17.00 Sunderland - West Ham United



17.00 Tottenham - Burnley



19.30 Wolverhampton - Manchester City



