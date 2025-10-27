Wolves taraftarlarından Pereira'ya tepki: "Kovulacaksın"

Ancak Wolves'in geride kalan dokuz haftada henüz galibiyetle tanışmamış olması taraftarlarla Portekizli teknik adam arasındaki ilişkinin gerilmesine yol açtı.

"YARIN SABAH KOVULACAKSIN"



Sarı-siyahlı ekibin destekleyenleri, kaybedilen maçın ardından Vitor Pereira'ya yönelik "Yarın sabah kovulacaksın!" tezahüratları yaptı.

Bu duruma çok sinirlenen Portekizli çalıştırıcı protestolara tepki verince, Wolverhampton forması giyen futbolcular deneyimli teknik adamı soyunma odasına götürdü.



"İKİ AY ÖNCE ADIMI HAYKIRIYORLARDI"



Karşılaşmanın ardından konu hakkında açıklamalarda bulunan Pereira, "İnsanların duruma sinirlenmesini anlayabiliyorum. Ama şunu söylemek zorundayım: Birlik olmalıyız. Birlikte olursak kazanabilir ve hedeflerimize ulaşabiliriz. İki ay önce başardıklarımızdan dolayı adıma şarkılar söylüyorlardı. Biz Premier Lig'de oynuyoruz, Championship'te (İngiltere'nin ikinci seviyedeki en üst düzey ligi) değil. Şimdi de kovulmam için tezahürat yapıyorlar. Ben taraftar olsaydım takımımın bugün verdiği mücadelen dolayı gurur duyardım." ifadelerini kullandı.



SIRADAKİ MAÇ CHELSEA İLE



Wolverhampton Wanderers, 29 Ekim Çarşamba günü İngiltere Lig Kupası'nın dördüncü turu kapsamında evinde Chelsea'yi ağırlayacak.

