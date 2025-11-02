NTV.COM.TR

Wolves'ta malumun ilamı: Vitor Pereira'nın görevine son verildi!

Wolverhampton Wanderers'ta teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son verildi.

ekibi Wolverhampton'da Portekizli teknik direktör 'nın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, son dönemde alınan sonuçların ve performansın kabul edilebilir standartların altında kaldığı aktarılarak Pereira ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Pereira, Aralık 2024'te Wolverhampton'ın başına geçmişti.

Premier Lig'de bu sezon 10 haftada 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Wolverhampton, 2 puanla son sırada yer aldı.

