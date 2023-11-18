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Wout Weghorst Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

Hoffenheim'da mutsuz olduğu belirtilen Wout Weghorst, Beşiktaş'a dönmek için menajeri aracılığıyla haber gönderdi. Siyah-beyazlı kulübün Hollandalı oyuncuyu değerlendirmeye aldığı kararı yeni yönetime bırakacağı kaydedildi.

Wout Weghorst Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

Geçen sezon 'a Burnley'den kiralanan Wouth Weghorst, Katar Dünya Kupası'nın ardından Manchester United'a transfer olmuştu.

Kırmızı Şeytanlar'da istediği performansı yakalayamayan Hollandalı golcü, sezonun bitmesiyle birlikte Burnley'e geri döndükten sonra Alman kulübü Hoffenheim'a kiralandı.

Fanatik'in haberine göre, Hoffenheim'da 11 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Weghorst'un çok mutsuz olduğu ve menajerinin Beşiktaş'ın kapısını çaldığı belirtildi.

Siyah-beyazlı ekibin oyuncuyu değerlendirmeye aldığı, son kararı yeni gelecek yönetim ekibine bıraktığı kaydedildi.

Yarım sezon forma giydiği Beşiktaş'ta 18 maça çıkan Weghorst, bu mücadelelerde 9 gol atıp 4 asist kaydetti.

Manchester United, transferi tamamlamadan önce Beşiktaş'a 3 milyon euro tazminat ödemişti.

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