Wout Weghorst'a İstanbul çağrısı
Beşiktaş'ta son maçlarda gol yollarında sorun yaşamasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar eski golcüleri Wout Weghorst'a mesajlar yağdırdı. Hollandalı golcünün Beşiktaş'a yeniden dönebileceği kaydedildi.
Trendyol Süper Lig'de son 3 haftada yalnızca 2 gol atabilen Beşiktaş, ara transfer için çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlı taraftarlar ise gol yollarında yaşanan sorunlardan dolayı sosyal medyada reaksiyon göstermeye başladı.
Akşam'ın Hollanda basınına dayandırdığı haberine göre, golsüz biten Başakşehir maçının ardından siyah-beyazlıların eski forveti Wout Weghorst'un sosyal medya hesabına mesajlar yağdırdığı kaydedildi.
Öte yandan Hollandalı golcünün Beşiktaş'a geri dönebileceği aktarıldı.
Sezon başında Ajax'a transfer olan Hollandalı golcü, bu sezon 11 resmi maçta 11 gol atıp, 4 asistlike performans sergiledi.
Beşiktaş'ta ise 18 resmi maçta forma giyen Weghorst, 9 gol atıp 4 asistlik skor katkısı vermişti.
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