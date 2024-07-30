Wout Weghorst'tan Trabzonspor iddialarına yanıt

Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edilen Wout Weghorst, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kicker'a konuşan Hollandalı golcü, kendisiyle ilgilenen birkaç kulüp olduğunu ancak şimdilik Burnley ile antrenmanlara başlayacağını kaydetti.

Weghorst'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"İlgilenen birkaç kulüp var, ancak şimdilik Burnley'de antrenmanlara başlayacağım ve umarım başarılı bir yıl için kendimi hazırlayacağım. Her iki tarafa da uygun bir çözüm bulmamız gerektiğini düşünüyorum."



"HOLLANDA BİR SEÇENEK"

"Benim için, tüm paketin doğru olması gerekiyor. Dördüncü çocuğumuz dünyaya gelecek ve son yıllarda aile olarak çok seyahat ettik. Bizim için kalıcı bir yer arıyorum, bu yüzden Hollanda kesinlikle bir seçenek. Ajax, Hollanda'nın en büyük kulübü, daha fazla bir şey söylememe gerek yok."

"Şu anda 37 ya da 38 yaşına kadar oynamak istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve çok iyi durumdayım. Genç oyuncuları görünce 30'lu yaşlarımın başında kendimi farklı hissediyorum ama kesinlikle yaşlı değilim. Umarım EURO 2024, milli takımdaki son turnuvam olmaz. 2 yıl sonraki Dünya Kupası kesinlikle hedeflerim arasında. Goller atacağım ve orada olacağım."

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst, siyah-beyazlılar ile 18 resmi maçta 9 gol atıp, 4 asistlik performans sergilemişti.