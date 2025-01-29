Xabi Alonso açıkladı: Boniface, Al-Nassr ile görüşüyor

Bayer Leverkusen’in forveti Victor Boniface, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’a transfer olacağına dair Alman medyasında çıkan haberlerin ardından Salı günü antrenmana katılmadı.

Teknik direktör Xabi Alonso, oyuncunun transferi için görüşmelerin sürdüğünü doğruladı.



24 yaşındaki Boniface, sakatlığının ardından cumartesi günü sahalara döndü ancak RB Leipzig ile 2-2 berabere kaldıkları maçta yedek kulübesinde kaldı.



Kasım ayında sakatlanmadan önce, tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 8 gol atmıştı.

LEVERKUSEN'IN ŞAMPİYONLUĞUNDA KİLİT ROL

Geçen sezon ise 23 lig maçında 14 gol atarak takımının en skorer ismi olmuş ve Leverkusen’in ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazanmasında kilit bir rol oynamıştı.



XABİ ALONSO: "GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"



Leverkusen’in çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde Sparta Prag ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Xabi Alonso, Boniface’in durumu hakkında şunları söyledi:



“Boniface ile ilgili bir durum söz konusu. Kulüple görüşmeler devam ediyor, bu yüzden beklememiz gerekiyor. Maça hazırlık sürecimiz değişmedi. Elbette (maç için) Boni olmadan hazırlandık. Ancak biraz daha bekleyip gelişmeleri görmemiz gerekecek.”