Xabi Alonso'nun ayrılığı resmen duyurdu: Arda Güler'in yeni hocası olmak için geri sayım başladı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso, sezon sonunda görevinden ayrılacak.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alonso'nun 2026 yazına kadar olan sözleşmesinin feshedilme talebinin kabul edildiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen 43 yaşındaki teknik adam, kendisine güveninden dolayı Alman ekibine teşekkür ederek, "Başarımız, olağanüstü bir takım performansının sonucuydu. Berlin'deki Almanya Kupası (DFB-Pokal) zaferi de dahil olmak üzere bu başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



2022'de Real Sociedad B takımından Bayer Leverkusen'in başına geçen Alonso, geçen sezon Alman ekibini tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğuna taşıdı.



İspanyol teknik adam, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı da kazandığı Bayer Leverkusen ile bu sezon oynanan 48 maçta 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet gördü.

ARDA GÜLER'İN YENİ HOCASI OLABİLİR

Xabi Alonso'nun yeni sezon öncesinde ise Carlo Ancelotti ile yollarını ayırması beklenen Real Madrid'in başına geçme ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade edildi.

Anlaşma gerçekleşirse Alonso, milli futbolcu Arda Güler'in de yeni hocası olacak.