Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen 90+11'de kazandı

Bundesliga liginin açılış maçında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen deplasmanda Mönchengladbach'a konuk oldu.

Mücadelenin 12. dakikasında Xhaka'nın eski takımına attığı gol ile 1-0 öne geçen Leverkusen 38. dakikada yıldız oyuncusu Florian Wirtz ile farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan ev sahibi ekip ilk golünü 59. dakikada Nico Elvedi ile buldu. Gladbach, 85. dakikada Kleindienst'in golüyle skora ortak oldu. Deplasman ekibi uzatma sürelerinde VAR incelemesiyle penaltı kazandı.

Kalecinin kurtarışı sonrası ikinci şansı yakalayan Wirtz topu ağlara göndererek kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti. Bu golle birlikte Xabi Alonso'nun Leverkusen'i 80.dakikadan sonra 41.golünü attı.