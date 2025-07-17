Xabi Alonso'nun planları alt üst oldu: Kriz Arda'ya yarayabilir!

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham ameliyat oldu. İngiliz futbolcunun sahalardan en az 3 ay uzak kalması bekleniyor. Eflatun beyazlılar, Bellingham'ın uzun süredir sıkıntı yaşadığı sol omzundan başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.



İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Fizik tedavi süreci başlayan 22 yaşındaki futbolcunun dönüş süresi daha da uzayabilir. Bu süre yıl sonunu bulabilir.



Real Madrid, LaLiga'daki ilk maçında 19 Ağustos'ta Osasuna'yı evinde ağırlayacak.

ARDA GÜLER PLANI



Takımın yıldızı ve Xabi Alonso'nun gözdesi olan Bellingham'ın dönüşündeki perfomansının nasıl olacağı merak konusu.



Alonso'nun yıldız futbolcunun yokluğunda Arda Güler ve yeni transfer Mastantuono'ya daha fazla süre vermesi bekleniyor. Arda'nın 6 ve 8 numaranın yanı sıra oyun kurucu rolünü de üstlenebileceğine işaret edildi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Juventus maçının ardından Bellingham ile Arda tartışma yaşamıştı.

PSG'ye 4-0 yenilen ve kupayı kaybeden Alonso'nun gençlerin kulübede daha fazla oturması gerektiğini ifade etmesi taraftarlar arasında rahatsızlık yaratmıştı.

Alonso'nun açıklaması ve taraftarın tepkisi sonrası İspanyol basınında Endrick ve Arda gibi genç yıldızların daha az süre alabileceğine vurgu yapılmıştı.