Xabi Alonso'nun planları alt üst oldu: Kriz Arda'ya yarayabilir!
Bellingham'ın sakatlığı ve ameliyat olması tüm dengeleri değiştirdi. İspanyollar Xabi Alonso'nun planını yazdı.
Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham ameliyat oldu. İngiliz futbolcunun sahalardan en az 3 ay uzak kalması bekleniyor.
Eflatun beyazlılar, Bellingham'ın uzun süredir sıkıntı yaşadığı sol omzundan başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Fizik tedavi süreci başlayan 22 yaşındaki futbolcunun dönüş süresi daha da uzayabilir. Bu süre yıl sonunu bulabilir.
ARDA GÜLER PLANI
Takımın yıldızı ve Xabi Alonso'nun gözdesi olan Bellingham'ın dönüşündeki perfomansının nasıl olacağı merak konusu.
Alonso'nun yıldız futbolcunun yokluğunda Arda Güler ve yeni transfer Mastantuono'ya daha fazla süre vermesi bekleniyor.
Arda'nın 6 ve 8 numaranın yanı sıra oyun kurucu rolünü de üstlenebileceğine işaret edildi.
PSG'ye 4-0 yenilen ve kupayı kaybeden Alonso'nun gençlerin kulübede daha fazla oturması gerektiğini ifade etmesi taraftarlar arasında rahatsızlık yaratmıştı.
Alonso'nun açıklaması ve taraftarın tepkisi sonrası İspanyol basınında Endrick ve Arda gibi genç yıldızların daha az süre alabileceğine vurgu yapılmıştı.
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