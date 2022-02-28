Xavi Hernandezli Barcelona ligde yükselişini sürdürüyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.02.2022 - 09:30 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 09:31

Xavi Hernandezli Barcelona ligde yükselişini sürdürüyor

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmalarında temsilcimiz ile eşleşen La Liga'nın 26. haftasında karşılaştığı Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti.

Katalan takımının gollerini Pierre Emerick Aubameyang (Dk. 37), Ousmane Dembele (Dk. 73), Luuk de Jong (Dk. 90) ve Memphis Depay (Dk. 90+3) attı.

Ligde bir maçı eksik olan Barcelona, Xavi Hernandez'in göreve geldiği 13. haftada 9. sırada bulunurken, şu anda 45 puanla 4. sıraya kadar yükseldi.

Barcelona ligde Xavi'nin teknik direktörlüğünde çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Deplasmanda farklı yenilgi alan Athletic Bilbao ise 37 puanla 8. sırada kaldı.

Diğer yandan Barcelona'da sakatlıklarından ve takımdan ayrılacağı iddialarından dolayı en çok tartışılan isimlerden olan Fransız futbolcu Dembele, ligde bu sezonki ilk golünü attı.

Dembele 67. dakikada Ferran Torres'in yerine oyuna girerken, Barcelonalı taraftarlar ıslıklayarak Fransız futbolcuyu protesto etti.

Barcelona La Liga'da 25 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 45 puanla 4. sırada yer alıyor.

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