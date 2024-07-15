Xherdan Shaqiri, İsviçre Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı

Xherdan Shaqiri, İsviçre Milli Takımı’na veda etti. 32 yaşındaki Shaqiri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 14 yıllık milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Tecrübeli futbolcu yaptığı paylaşımda, 7 turnuvada birçok gol ile İsviçre Milli Takımı’nda unutulmaz anlar yaşadığı aktararak, veda vaktinin geldiğini ve geriye kalan güzel anlar için herkese teşekkür ettiğini söyledi.

