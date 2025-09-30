Yabancı kuralı hatası kriz getirdi: 22 gün önce gelen teknik direktör ayrıldı

1. Lig’de dün oynanan Sakaryaspor-Sivasspor maçında, Sakaryaspor’un sahada 7 yabancı futbolcuyla yer alması kural ihlalini gündeme getirdi.

Sivassspor, kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle federasyona başvurdu. TFF’nin maç raporuna göre karar vereceği ifade edildi. Sakaryaspor'un 3-0 hükmen ceza alması gündemde.

Sakaryaspor, 8 Eylül’de göreve getirdiği teknik direktör Serhat Sütlü ile yollarını ayırdı.

TV264'e konuşan Sütlü, “Biz 2003 doğumlu oyuncular için +1 yabancı kontenjanı sahaya sürebiliyoruz diye biliyorduk. Maç atmosferinde bu detayı takip edemedim. Oyunun akışı içerisinde yaptığımız bir değişiklikle bu durum ortaya çıktı." ifadelerini kullanmıştı.

Sütlü, istifa sinyali vererek, "Eğer bu olay nedeniyle ceza gelirse, sorumluluk tamamen benim. Böyle bir durumda istifa ederim.” demişti.