Yabancı kuralı toplantısında anlaşma çıkmadı: Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralı için gerçekleştirdiği toplantıya dair detaylar ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Murat Özbostan, toplantının detaylarını paylaştı. İşte toplantıda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a dair öne çıkanlar;



Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sahada 11 yabancı olmasını hatta genel olarak sınırlamaya karşı olduklarını ifade ederken, katılan kulüp temsilcilerinin dokuzu sarı-kırmızılılara kısmen destek verdi. Bunların içinde de farklı görüşler vardı.



Karşı çıkan ekiplerden biri Fenerbahçe'ydi. Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Önümüzdeki sezon 8+3'ün devam etmesini istiyoruz. Çünkü bu karar için geç kalındı. Sonraki sezon sınırsız yabancı sahada olabilir" görüşünü dile getirdi. F.Bahçe'ye yine başka bir sarı-lacivertli takım Ankaragücü destek verdi. Hatta kulis bilgilerine göre; Dursun Özbek bu söylemin üzerine, "Sayın başkan (Koç) buradaki kulüplerin yüzde 70'i sınırsız olmasını istiyor. Fikrimiz net, çoğunluğun görüşü belli. Karar bizce böyle olmalı" dediği ifade edildi.



Her kulüp temsilcisi, görüşleri açık açık söyledi. Beşiktaş'tan kimse toplantıya katılmadı. Bunun üzerine federasyon yöneticilerinin "Görüşlerinizi aldık. Fakat burada olmayan takımlar var. Onları da dinlememiz lazım. Bizim için her kulübün düşüncesi önemli" dediği vurgulandı. Beşiktaş'taki zirve somut bir gelişmeyle tamamlanmadı.



Bu arada federasyonun yabancı oyuncularla ilgili, bütün Avrupa liglerini içeren hazırlığı da kulüp temsilcilerine anlattığı öğrenildi. Kulüpler ise "Bu kararı bir an önce verin, önümüzü görelim" yanıtını verdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin "Mayıs başında kararımızı açıklayacağız." dediği bildirildi.