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Yabancı VAR dönemi başlıyor

MHK'dan yapılan açıklamaya göre Yabancı VAR hakemi dönemi 20. hafta itibarıyla başlayacak.

Yabancı VAR dönemi başlıyor

Merkez Hakem Kurulu, Yabancı VAR hakemi için başlama tarihini duyurdu.

Açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftadan itibaren Yabancı VAR dönemi resmen başlıyor.

Ayrıca MHK üyelerinden Başkan Vekili ve 1. Bölge Sorumlusu Ahmet Şahin ile 2. Bölge Sorumlusu Yunus Yıldırım'ın istifası da açıklandı. 

MHK'dan yapılan açıklama şöyle:

" Yönetim Kurulu'nun MHK'nın şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması ve Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda, Kurul Üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri değerli hizmetler için teşekkür ederiz."

Yabancı VAR dönemi başlıyor - 1
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