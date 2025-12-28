Yağız Kaan satrançta dünyanın zirvesinde

Satrançta 'Dünyanın en genç büyükustası' unvanını taşıyan 14 yaşındaki milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş, tarihi bir başarıya imza attı.

Katar'da başlayan Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'na Türkiye'den 8 milli sporcu katıldı. Genç büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, şampiyonanın ikinci gününde dünya sıralamasında 32'nci basamakta yer alan GM Nihal Sarin’i mağlup etti.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun yaptığı bilgilendirmeye göre Yağız Kaan bu galibiyetle birlikte dünya bir numarası GM Magnus Carlsen ile aynı puana yükseldi.

Yağız Kaan Erdoğmuş, geçen yıl büyükusta (GM) unvanını kazanarak tarihte bunu başaran 4'üncü en genç isim olmuştu. Şu an aktif sporcular arasındaki en genç büyük usta olan Erdoğmuş, FIDE rating listesinde 2 bin 600 Elo'yu geçen en genç sporcu unvanını da kazanmıştı.