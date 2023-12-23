Yapay zekadan derbi tahmini: Fenerbahçe yüzde 3 önde

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanadak derbide 398. randevu gerçekleşecek.

Akşam'ın istatistik şirketi Comparisonator'a dayandırdığı haberine göre, her iki takımın da yapay zeka indeks puanları karşılaştırıldığında, Fenerbahçe'nin Galatsaray'a karşı üçüncü bölge aksiyonlarında yüzde 73'e 65 üstünlüğü bulunuyor.

Hücum yönünde sarı-lacivertli ekip önde bulunurken, birebir mücadelelerde ise sarı-kırmızılı ekibin üstünlük kurduğu kaydedildi.

GOLE ÇEVİRMEDE FENER ÜSTÜN

Galatasaray, maç başına 13,88 gol fırsatından 1,69'un gole çevirirken, Fenerbahçe'de ise bu rakamın 12,63'te 2,19 olduğu belirtildi.

ŞUTLARDA GALATASARAY DAHA ETKİLİ

Ceza sahası içerisinde atılan şutlarda ise sarı-kırmızılı ekibin, yüzde 11'e 10 üstünlüğü bulunduğu aktarıldı.