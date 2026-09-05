Yarı final maçı sonrası sert sözler. "Bundan sonra Türkiye'de iş aramasın"

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 3-0'lık karşılaşmanın ardından Sırbistan Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Zoran Terzic'in devşirme oyuncular ve A Milli Takım hakkındaki açıklamalarına ve maç sırasındaki tavırlarına sert bir dille tepki gösterdi.

2018-2023 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Terzic'in davranışlarını ihanet ve provokasyon olarak nitelendiren Üstündağ, "Bu ülkeden ekmek yiyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz... Hala da birilerini araya sokup, iş arıyorsun. Ama bugün burada yaptığın bu provokatif hareketler ve ihanetten dolayı bence bundan sonra Türkiye'de iş aramasın. Çok kırgınız, bu olmamalıydı." dedi.



Terzic'in devşirme oyuncularla ilgili söylemlerine değinen Üstündağ, Sırbistan'ın kadrosundaki oyuncuları örnek göstererek, "Şimdi soruyorum, Boskovic acaba Sırp mı? Ablası hâlâ Bosna'nın kaptanı. Kurtagic acaba nereli? Vargas'ın pasaportu hâlâ Sırp... Madem bakış açın böyleydi, niye pasaportunu Sırbistan pasaportu yaptın ve o takıma almak için bu kadar gayret sarf ettin?" diye konuştu.



"EN GÜZEL CEVABI SAHADA VERDİK"

Yaklaşık bir aydır bu konuda sustuklarını belirten TVF Başkanı, "Böyle provokatif söylemlerle bir yere varılmaz. Kaldı ki bunlar bizi daha iyi motive etti ve takımımız da sahada bunun en güzel cevabını verdi" diyerek sözlerini tamamladı.

TÜRKİYE İÇİN NE DEMİŞTİ?

Sırp başantrenör verdiği demeçlerde, milli takımlara sadece o üikenin vatandaşlarının oynam ası gerektiğini söyleyip, Türkiye'nin ilerleyen süreçte daha fazla devşirme oyuncu oynatabileceğini savunmuştu.

Terzic, "Duyduğuma göre 4.'sü de olacakmış ama peşin hükümlü olmayalım." iddiasını da ortaya atmıştı.