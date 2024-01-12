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Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir, nasıl çalışır? Yarı otomatik ofsayt sistemi ne zaman uygulanacak?

Yarı otomatik ofsayt sistemi, tüm futbolseverler tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama sonrasında, yarı otomatik ofsayt sisteminin ayrıntıları paylaşıldı. Peki, yarı otomatik ofsayt sistemi nedir, nasıl çalışır?

Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir, nasıl çalışır? Yarı otomatik ofsayt sistemi ne zaman uygulanacak?

Yarı otomatik ofsayt sisteminin ne olduğu ve nasıl çalıştığı, 'nin açıklamaları sonrasında sorgulanıyor. Avrupa liglerinde uygulanmakta olan yarı otomatik ofsayt sistemi, tartışmaları pozisyonların değerlendirilmesini kolaylaştıracak ve eş zamanlı olarak yayıncı kuruluşla paylaşılacak. Peki, yarı otomatik ofsayt sistemi nedir, nasıl çalışır? Yarı otomatik ofsayt sistemi ne zaman uygulanacak?

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR?

Yarı otomatik ofsayt sistemi, maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek. Pozisyonla ilgili karar kısa sürede verilecek.

Stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 12 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak.

Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir, nasıl çalışır? Yarı otomatik ofsayt sistemi ne zaman uygulanacak? - 1

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

Yarı otomatik ofsayt sistemi, 'de bu hafta sonu oynanacak 20. hafta maçları itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

POZİSYONLAR EŞ ZAMANLI OLARAK YAYINCIYLA PAYLAŞILACAK

Yeni sistemde FIFA, tartışmalı ofsayt pozisyonlarının eş zamanlı olarak yayıncılarla paylaşılacağını temin ediyor. Ayrıca pozisyonun neden ofsayt olduğu tartışmaların önüne geçmesi ve iyice anlaşılması açısından bu uygulama yapılıyor.

TFF VİDEO İLE AÇIKLADI

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