Yarıştan kopan Mourinho'nun "Memnun değilim" dediği isimler ortaya çıktı

Portekiz Ligi'ndeki son maçında Casa Pia ile deplasmanda berabere kalan Benfica şampiyonluk yarışında yara aldı.

Lider Porto'nun 7 puan gerisine düşen Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho, artık gerçek hedefin ikincilik olduğunu, takımda bazı oyunculardan memnun olmadığını ve onları oynatmak istemediğini vurguladı.

Portekz basınından Record'da yer alan habere göre; Mourinho'nun performanslarından memnun olmadığı isimler Enzo Barrenechea, Georgiy Sudakov, Dodi Lukebakio ve Rafa Silva olarak yazıldı.

Barrenechea, Lukebakio ve Rafa, Casa Pia maçına ilk 11'de başlarken Sudakov sonradan oyuna dahil olmuştu.

NE DEMİŞTİ?

Mourinho puan kaybı yaşadıkları maçın sonunda takımda bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını belirterek, "Şu anda bazı oyuncuları oynatmak istemiyorum. Ancak onlar kulüp için önemliler. Bazılarıyla devam etmek istemesem bile belki de değerlerini düşürmek yerine artırmak daha kolay olabilir." diye konuşmuştu.