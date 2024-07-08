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Yaroslava Mahuchikh dünya rekoru kırdı

Elmas Lig Paris etabında kadınlar yüksek atlamada dünya rekoru kırıldı. Yaroslava Mahuchikh, 2 metre 10 santimlik derecesiyle tarih yazdı.

Yaroslava Mahuchikh dünya rekoru kırdı

Ukraynalı atlet Yaroslava Mahuchikh, Bulgar Stefka Kostadinova'nın 1987'den beri elinde tuttuğu kadınlar yüksek atlama dünya rekorunu kırdı.

22 yaşındaki sporcu, 1987 yılında Bulgar sporcu Stefka Kostadinova'nın rekorunu 1 santimetre ile geçti.

Mahuchikh, rekor sonrası "Sonunda Ukrayna'yı dünya tarihine yazdırdım" ifadelerini kullandı.

2020 yılında Tokyo'da bronz madalya kazanan Ukraynalı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gözünü altın madalyaya dikti.

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