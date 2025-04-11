Yasa dışı bahis soruşturması: Aralarında Galatasaraylı futbolcu da var

Corriere della Sera gazetesi başta olmak üzere İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Aralık 2021 ile Ekim 2023 döneminin incelendiği soruşturma çerçevesinde 5 kişi hakkında ev hapsi talep edildi ve 1,5 milyon euroluk nakde el konuldu.



Haberlerde, aralarında isimleri daha önce yasa dışı bahis soruşturmasına karışan ve bu nedenle ceza da alan Sandro Tonali ve Nicola Fagioli'nin yanı sıra Nicolo Zaniolo, Alessandro Florenzi, Weston McKennie, Mattia Perin, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri ve Adames Hector Firpo'nun soruşturma geçiren isimler olduğu belirtildi.



Haberlerde, İtalyan Mali Polisi'nin Ekim 2023'te yasa dışı bahisten ceza alan Tonali ve Fagioli'nin telefonlarında yaptığı incelemede ulaştığı sonuçlara göre, bu iki futbolcunun, adı geçen diğer futbolculara aracılık ettiği ve tahsildarlık yaptığı ifade edildi.

BAHİS YA DA POKER



Söz konusu futbolcuların, futbol maçlarına bahis yapmadığı ancak farklı branşlarda bahis oynadıkları ya da poker gibi oyunlara katıldıkları aktarıldı.



İddiaya göre, futbolcuların, Milano'daki bir kuyumcu üzerinden yaptıkları ödemelerle bahis ödemelerini gizlemeye çalıştıkları ve burayı adeta bir banka gibi kullandıkları kaydedildi.



Ayrıca çevrim içi yasa dışı bahis oynayan futbolcuların, lüks saatler alıyormuş gibi yaparak bazı banka havaleleri gerçekleştirdikleri aslında bunların, yasa dışı bahis oynarken harcadıkları para olduğu, el konulan 1,5 milyon euroluk nakdin de lüks saatler satan dükkanda ele geçirildiği belirtildi.



TONALİ VE FAGİOLİ 2023'TE CEZA ALMIŞLARDI



Halihazırda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali, Fiorentina forması giyen Nicolo Fagioli, 2023 yılındaki yasa dışı bahise karıştıkları gerekçesiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından cezalandırılmışlardı.



2020 ile 2023 yılları arasında Milan forması giyen Tonali, o dönemde çevrim içi yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynadığı gerekçesiyle 10 ay sahalardan men ve kumar bağımlığına karşı rehabilitasyon cezası almıştı.



O dönemde Juventus forması giyen Fagioli'ye de 7 ay sahalardan men cezası verilmişti.



Her iki futbolcu da 2023-2024 sezonunun büyük kısmında yeşil sahalardan uzak kalmıştı.