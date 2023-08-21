Yasa dışı bahisten men yiyen Ivan Toney: "Futbol hapishanesinde gibi hissediyorum"

Ivan Toney, Futbol Federasyonu bahis kurallarını ihlal ettiğini kabul ettikten sonra sekiz aylık bir uzaklaştırma cezası almıştı.



Kurallara göre gelecek yıl 17 Ocak'a kadar tekrar oynamasına izin verilmiyor ancak 17 Eylül'de antrenmanlara dönebileceği belirtildi.



Golcü oyuncu The Diary Of A CEO'ya verdiği demeçte, "Takım arkadaşlarımın etrafında olduğumda işler biraz daha kolaylaşacak" dedi.

50 BİN STERLİN PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI



Mayıs ayında verilen men cezasının yanı sıra Toney, FA'nın bahis kurallarını 232 kez ihlal ettiği gerekçesiyle 50.000 Sterlin para cezasına çarptırıldı ve gelecekteki davranışları konusunda uyarıldı.

FA'nın düzenleyici komisyonu kumar bağımlılığına işaret etti ve yardıma ihtiyacı olduğu sonucuna vardı.



Toney'nin suçlu bulunduğu ihlaller 25 Şubat 2017 ile 23 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleşmiş ve Toney bu süre zarfında Scunthorpe United, Wigan Athletic, Peterborough United ve Brentford takımlarında forma giymişti.

GEÇEN SEZON 33 MAÇTA 20 GOL KAYDETMİŞTİ



Toney geçen sezon Premier Lig'de çıktığı 33 maçta 20 gol atarak Brentford'un ligi dokuzuncu sırada bitirmesine yardımcı oldu ancak cezası nedeniyle Bees'in Tottenham ve Manchester City ile oynadığı son iki maçı kaçırdı.

İngiltere formasını ilk kez Mart ayında Ukrayna karşısında 2-0 kazanılan Euro 2024 elemelerinde yedek oyuncu olarak giydi.



Ivan Toney'in açıklamasında öne çıkanlar:

"Sadece ilk golü ben atarım oynayarak kendime bahis yapıyordum."



"Tüm futbol camiası ruh sağlığı konusunda büyük çaba sarf ediyor ve FA bunu yapıp beni uzaklaştıracak. Burası insanların benim için üzülmesini istediğim bir yer değil. Bu istediğim son şey"



"Şu anda antrenman sahasında olmamak beni üzüyor. Sadece antrenman sahasında olduğumda daha sıkı çalıştığımı biliyorum. Bu hoş bir duygu değil. Antrenman sahasına girmeme izni verilmemesi beni şaşırtıyor.



"Antrenman yapabileceğim ve takım arkadaşlarımın yanında olabileceğim günleri iple çekiyorum. Şu anda futbol hapishanesindeymiş gibi hissediyorum."

TOTTENHAM MAÇIYLA SAHALARA DÖNEBİLİR

Toney, Brentford'un 30 Ocak'ta Tottenham ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla Premier Lig'e geri dönebilir ve forvet oyuncusu yeniden şarj olmak ve başka bir seviyeye geri dönmek için aç olduğunu söyledi.

