Yaşanan kriz sonrası resmi açıklama geldi: Hakan Çalhanoğlu transferine nokta, İlkay Gündoğan'a atak

Yaz transfer dönemine Leroy Sane takviyesiyle başlayan ve Osimhen'i kadrosuna katmak için yoğun uğraş veren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.



Hakan Çalhanoğlu'nu gündeminde bulunduran sarı-kırmızılılar, Inter'de yaşanan krizi fırsata çevirmek için harekete geçmişti.



İtalyan deviyle görüşmelerini sürdüren ancak bir süredir transferi askıya alan Galatasaray'a Inter'den açıklama geldi.

"HAKAN BİZİM FUTBOLCUMUZ"



Inter Başkanı Giuseppe Marotta milli futbolcu için "Hakan Çalhanoğlu bizim futbolcumuz. Bu nedenle sezon öncesi kampına çağrıldığında gelecek." ifadelerini kullandı.

