Yaşanan kriz sonrası resmi açıklama geldi: Hakan Çalhanoğlu transferine nokta, İlkay Gündoğan'a atak
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu için Inter'den resmi açıklama geldi, rota İlkay Gündoğan'a döndü.
Yaz transfer dönemine Leroy Sane takviyesiyle başlayan ve Osimhen'i kadrosuna katmak için yoğun uğraş veren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Hakan Çalhanoğlu'nu gündeminde bulunduran sarı-kırmızılılar, Inter'de yaşanan krizi fırsata çevirmek için harekete geçmişti.
İtalyan deviyle görüşmelerini sürdüren ancak bir süredir transferi askıya alan Galatasaray'a Inter'den açıklama geldi.
"HAKAN BİZİM FUTBOLCUMUZ"
Inter Başkanı Giuseppe Marotta milli futbolcu için "Hakan Çalhanoğlu bizim futbolcumuz. Bu nedenle sezon öncesi kampına çağrıldığında gelecek." ifadelerini kullandı.
ROTA: İLKAY
Bu açıklamanın ardından transfer ihtimalini zayıfladığı konuşulurken, Galatasaray'ın rotasını İlkay Gündoğan'a çevirdiği öne sürüldü.
BİREYSEL OLARAK ANLAŞILDI
Sarı-kırmızılıların Manchester City'de forma giyen tecrübeli futbolcu ile bireysel olarak anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.
BEDELSİZ
İngiliz basınında çıkan haberlerde ise İlkay Gündoğan'ın temsilcilerinin oyuncuyu Manchester City'den bedelsiz olarak çıkarabileceklerini Galatasaray'a ilettiği kaydedildi.
beIN Sports'un haberine göre Galatasaray, Gündoğan'a yıllık 5-6 milyon euro bandında bir maaş ödeyecek.
PERFORMANSI
Geride kalan sezon Manchester City'de 54 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.
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