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Yasin Kol kimdir? Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol'un kariyeri

Yasin Kol, sosyal medyada bulunan birçok futbolsever tarafından merak edilen ve araştırılan hakemler arasında yer almaya başladı. 29 Mart'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetecek olan orta hakem Yasin Kol olarak belirlendi. Peki, Yasin Kol kimdir? İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol'un kariyeri.

Yasin Kol kimdir? Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol'un kariyeri

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Yasin Kol olarak belirlendi. Peki, Yasin Kol kimdir? İşte, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol'un kariyeri.

YASİN KOL ?

Yasin Kol, Süper Lig'de görev alan Türk futbol hakemidir. Sürmene Lisesi mezunudur.

Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Yasin Kol, ilk kez 3 Mart 2019'da Süper Lig'de 4. olarak görev almıştır.

2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetmektedir.

2024 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Kol'un yetersiz bulunup alt klasmana düşürüldüğünü açıkladı.

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