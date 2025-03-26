Yasin Kol kimdir? Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol'un kariyeri
Yasin Kol, sosyal medyada bulunan birçok futbolsever tarafından merak edilen ve araştırılan hakemler arasında yer almaya başladı. 29 Mart'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini yönetecek olan orta hakem Yasin Kol olarak belirlendi. Peki, Yasin Kol kimdir? İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol'un kariyeri.
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Yasin Kol olarak belirlendi. Peki, Yasin Kol kimdir? İşte, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol'un kariyeri.
YASİN KOL KİMDİR?
Yasin Kol, Süper Lig'de görev alan Türk futbol hakemidir. Sürmene Lisesi mezunudur.
Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Yasin Kol, ilk kez 3 Mart 2019'da Süper Lig'de 4. hakem olarak görev almıştır.
2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetmektedir.
2024 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Kol'un yetersiz bulunup alt klasmana düşürüldüğünü açıkladı.
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