Yasmani Copello kariyerini sonlandırdı.

37 yaşındaki Küba asıllı atlet Copello emeklilik kararını Paris 2024 Olimpiyatları sonrası düzenlenen değerlendirme toplantısında açıkladı.



2014'ten bu yana Türkiye'yi temsil eden Copello erkekler 400 metre engellide 2016'da Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyat 3'üncülüğü, 2017'de ise dünya 2'nciliği elde etti.



Toplantıda milli sporcu Ersu Şaşma'nın antrenörü Vladimir Ryzih'in sözleşmesi de 2026 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar uzatıldı.

24 yaşındaki Şaşma, Ryzih'le çalışmaya başladıktan sonra Avrupa Atletizm Şampiyonası sırıkla atlamada bronz madalya kazanmış, Paris 2024 olimpiyatlarını da 5'inci olarak bitirmişti.