Yattara, 5 yıl sonra 61 numaralı forma ile yeşil sahalarla buluştu

Sahalara 5 yıl aradan sonra Yeşil Çivril Belediyespor ile dönüş yapan 41 yaşındaki İbrahima Yattara, ilk maçı için takım arkadaşlarıyla beraber soyunma odasında hazırlıklarına başladı.

Haberler - İHA 13.02.2022 - 12:53

Yattara, 5 yıl sonra 61 numaralı forma ile yeşil sahalarla buluştu

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

Trabzonspor'un, Konyaspor karşısındaki en büyük kozu Abdullah Avcı

Trabzonspor'un, Konyaspor karşısındaki en büyük kozu Abdullah Avcı

Türkiye'de uzun yıllar futbol oynayan ve adı Trabzonspor ile özdeşleşen İbrahima Yattara, futbolu bıraktıktan 5 yıl sonra yeşil sahalara geri döndü

‘Amatör Futbola Destek’ projesi kapsamında Denizli Süper Amatör ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşan Yattara, bugün oynanacak maç için Denizli’ye geldi.

Süper Amatör Lig A Grubu müsabakasında Yeşil Çivril Belediyespor'un, evindeki Denizli Yıldızspor maçı öncesi Yattara, takım arkadaşları ile soyunma odasındaki hazırlıklarına başladı.

Tecrübeli futbolcu sahada 61 numaralı forma ile ter dökecek.

 "PULGAR VARSA BU ORTA SAHADA OYNAR"

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...