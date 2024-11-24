Yayıncı kuruluş spikerinden ilginç teklif: "Soğuk havalarda çay molası"
Sivasspor ile Kasımpaşa arasında yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede maç spikeri Ali Okancı, ilginç bir teklif sundu. Karşılaşmayı anlatan Okancı, "Sıcak havalarda hakemler devre ortalarında su molası veriyor, böyle havalarda da bir çay molası verilse fena olmaz. Oyuncular, hocalar ısınmış olur en azından." diye konuştu.
Sivas'ta yoğun kar yağışının etkisi altında oynanan Sivasspor - Kasımpaşa mücadelesinin spikeri Ali Okancı, ilginç bir tavsiyede bulundu.
ÇAY MOLASI TAVSİYESİ
Okancı, "Sıcak havalarda hakemler devre ortalarında su molası veriyor, böyle havalarda da bir çay molası verilse fena olmaz. Oyuncular, hocalar ısınmış olur en azından." diye konuştu.
Spikerin bu önerisi ise sosyal medyada futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.
🫖 Soğuk havalarda çay molası?— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 24, 2024
😅 Spikerimiz Ali Okancı’dan güzel bir tavsiye…#beINSPORTS #SVSvKSP pic.twitter.com/rJ2xXMf3Y3
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