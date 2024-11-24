Yayıncı kuruluş spikerinden ilginç teklif: "Soğuk havalarda çay molası"

Sivas'ta yoğun kar yağışının etkisi altında oynanan Sivasspor - Kasımpaşa mücadelesinin spikeri Ali Okancı, ilginç bir tavsiyede bulundu.

ÇAY MOLASI TAVSİYESİ

Okancı, "Sıcak havalarda hakemler devre ortalarında su molası veriyor, böyle havalarda da bir çay molası verilse fena olmaz. Oyuncular, hocalar ısınmış olur en azından." diye konuştu.

Spikerin bu önerisi ise sosyal medyada futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.