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Yaz transfer dönemi başladı: Transfer sezonu ne zaman bitecek? (2024-2025 TFF transfer dönemi takvimi)

Yaz transfer döneminin başlayacağı tarih tüm futbolseverler tarafından bekleniyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin birinci transfer ve tescil dönemi başladığını açıkladı. Futbolseverler takımlarının yapacakları transferleri merakla beklerken bir yandan da transfer döneminin biteceği tarihi araştırıyor. Peki, 2024-2025 yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Yaz transfer dönemi başladı: Transfer sezonu ne zaman bitecek? (2024-2025 TFF transfer dönemi takvimi)

2024-2025 yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte, futbolseverler transfer haberlerini heyecanla takip etmeye başladı. tarafından yapılan açıklama sonrasında, birinci transfer ve tescil döneminin bitiş tarihi de belli oldu. Peki, 2024-2025 yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

YAZ DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi, 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'te sona erecek.

İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te bitecek.

2024-2025 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Federasyonu, 'de yeni sezonun 9 Ağustos 2024'te başlayacağını ve 1 Haziran 2025'te sona ereceğini açıklamıştı.

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