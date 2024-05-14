Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? (2024-2025 Süper Lig transfer ve tescil dönemi tarihleri)

Süper Lig'de 2024-2025 yılı yaz ve ara transfer dönemi tarihleri merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 futbol sezonu transfer dönemi tarihlerini açıkladı. Peki, yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...



YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2024-2025 yaz ve ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.



Buna göre; Süper Lig'de yaz transfer dönemi 24 Haziran tarihinde başlayacak ve 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.



2024-2025 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



Süper Lig'de ara transfer dönemi 13 Ocak tarihinde başlayacak ve 11 Şubat 2025 tarihinde tamamlanacak.

