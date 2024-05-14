Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? (2024-2025 Süper Lig transfer ve tescil dönemi tarihleri)

Süper Lig'de 2024-2025 yılı yaz ve ara transfer dönemi tarihleri merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 futbol sezonu transfer dönemi tarihlerini açıkladı. Peki, yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2024-2025 yaz ve ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.
Buna göre; Süper Lig'de yaz transfer dönemi 24 Haziran tarihinde başlayacak ve 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.
2024-2025 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?
Süper Lig'de ara transfer dönemi 13 Ocak tarihinde başlayacak ve 11 Şubat 2025 tarihinde tamamlanacak.
TFF'DEN TRANSFER DÖNEMİ AÇIKLAMASI
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.
Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir."
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Haberler
- Tff
- Transfer