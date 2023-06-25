Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? TFF açıkladı

Milyonlarca futbolsever taraftarının heyecanla beklediği yaz transfer dönemi için artık son günler. Takımlarının kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekleyen futbolseverler, tarih araştırmalarına hız verdi. İşte, TFF'nin açıkladığı transfer dönemi bilgileri...



TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYCAK?



Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayacak.



NE ZAMAN SONA ERECEK?



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayacak yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.



ARA TRANSFERLER NE ZAMAN?



"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

