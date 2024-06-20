Yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? (2024-2025 transfer dönemi takvimi)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun transfer dönemi tarihlerini duyurdu. Yaz ve kış transfer döneminde birçok oyuncu ile anlaşacak olan kulüpler için TFF tarihi belirledi. Peki, yaz transfer sezonu ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı?



YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada;



Birinci Transfer ve Tescil Dönemi’nin 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında olacağı duyuruldu.



İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.

