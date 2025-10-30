Yedeklerden tam 64 sayılık katkı: Mavericks, Pacers'ı mağlup etti

NBA'in beşinci haftasında Dallas Mavericks, geçtiğimiz sezonun finalisti Indiana Pacers ile karşılaştı.

American Airlines Center'da yapılan mücadeleyi ev sahibi Dallas, 107-105 kazandı.

Dallas'ta benchten gelen oyuncular tam 64 sayılık katkı verdi. Brandon Williams (20 sayı), Dwight Powell (18 sayı) ve Cooper Flagg (15 sayı), ev sahibi ekip adına galibiyetin mimarları oldu.

Pacers'ta Pascal Siakam 27 sayı ve 13 ribaund ile sahanın en skorer ismi oldu. Konuk ekipte Aaron Nesmith karşılaşmanın son saniyelerinde galibiyeti getirebilecek üçlüğü kaçırdı.