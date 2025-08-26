NTV.COM.TR

Yedi kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, yedi Süper Lig kulubünü PFDK'ya sevk etti.

Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre, 'in 3. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Göztepe, Fenerbahçe, Kocaelispor, Kayserispor ve Galatasaray: 'çirkin ve kötü tezahüratı'
- Gaziantep FK, Fenerbahçe: 'talimatlara aykırı hareketi'
- Kocaelispor, Galatasaray, Eyüpspor: 'saha olayları'
- Kocaelispor Kulübü İdarecisi Metin Özkan, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 'ya sevk edildi.

