Yelkenin yıldızları İstanbul'da

Yelken sporunun yıldızları, Fenerbahçe Doğuş'un ev sahipliğinde Kalamış'ta buluştu.

İstanbul'un eşsiz manzarası, yelkenlerle renklendi.

Kanat sörfünün en prestijli yarışlarından Audi Wing Foil World Cup, 'un ev sahipliğinde Kalamış'ta düzenleniyor.

18 ÜLKEDEN 55 SPORCU

18 ülkeden 55 sporcunun rüzgarla dans ettiği organizasyona katılan yıldız isimler, İstanbul'da yarışmanın farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Doğuş Takımı'nın sporcuları da Türkiye'de ilk kez düzenlenen yarışa ev sahibi olarak katıldıkları için gururlu.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Başantrenör Ateş Çınar, 2032 Olimpiyat Oyunları'nda madalya için yatırım yaptıklarını söyledi.

Çınar, "2032 yılında Wing Foil olimpik bir sınıf olacak. Dünyayla aynı anda gelişiyoruz, hedefimiz madalya kazanmak." dedi. 

Spor tutkunlarının kıyıdan ve denizden takip edebileceği yarışları pazar günü noktalanacak.

