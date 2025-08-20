"Yeni bir savaşçı aramıza katılıyor" diyerek 5 yıllık imzayı duyurdular: Maaşını KAP'a bildildiler
Trabzonspor, Bastia'dan 19 yaşındaki futbolcu Christ Inao Oulai'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Trabzonspor, Fransız ekibi Bastia'dan 19 yaşındaki futbolcu Christ Inao Oulai'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Bordo mavililerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcu Christ Inao Oulai’nin, kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."
KAP'a yapılan bildirimde ise futbolcunun maliyeti açıklandı:
"Profesyonel futbolcu Christ Ravynel İnao Oulai'nin, Kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; SC Bastia Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 5.500.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Christ Ravynel İnao Oulai ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2025-2026 futbol sezonu için 400.000.-EUR garanti ücret,
2026-2027 futbol sezonu için 450.000.-EUR garanti ücret,
2027-2028 futbol sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,
2028-2029 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,
2029-2030 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."
"Yeni bir savaşçı aramıza katılıyor" denilerek transfere özel bir video da yayınladı.
TRABZONSPOR'DAN TRANSFERE ÖZEL VİDEO
𝑁𝑒𝑤 𝑊𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑟 ⚔️— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 20, 2025
Christ Inao Oulai | #𝟒𝟐 pic.twitter.com/r7dpNJedz3
