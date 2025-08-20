"Yeni bir savaşçı aramıza katılıyor" diyerek 5 yıllık imzayı duyurdular: Maaşını KAP'a bildildiler

Trabzonspor, Fransız ekibi Bastia'dan 19 yaşındaki futbolcu Christ Inao Oulai'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Christ Inao Oulai’nin, kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."

KAP'a yapılan bildirimde ise futbolcunun maliyeti açıklandı:



"Profesyonel futbolcu Christ Ravynel İnao Oulai'nin, Kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; SC Bastia Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 5.500.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir.



Profesyonel futbolcu Christ Ravynel İnao Oulai ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;



2025-2026 futbol sezonu için 400.000.-EUR garanti ücret,



2026-2027 futbol sezonu için 450.000.-EUR garanti ücret,



2027-2028 futbol sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,



2028-2029 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,



2029-2030 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."



"Yeni bir savaşçı aramıza katılıyor" denilerek transfere özel bir video da yayınladı.

TRABZONSPOR'DAN TRANSFERE ÖZEL VİDEO