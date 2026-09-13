Yeni Dünya 1 numarası. ABD Açık'ta şampiyon Rybakina

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta Belaruslu Aryna Sabalenka'yı yenen Kazak Elena Rybakina şampiyon oldu.

New York'ta oynanan turnuvanın tek kadınlar finalinde, son 2 yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile klasmanda ikinci sırada yer alan Elena Rybakina karşılaştı.

2 saat 21 dakika süren maçta rakibini 6-4, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Rybakina, Avustralya Açık şampiyonluğuyla başladığı yılı ABD Açık zaferiyle tamamladı.

YENİ 1 NUMARA

2022 Wimbledon'la birlikte kariyerinin üçüncü grand slam şampiyonluğuna ulaşan 27 yaşındaki Kazak sporcu, pazartesi günü açıklanacak WTA sıralamasında dünya klasmanının yeni 1 numarası olacak.

Kupa töreninde duygularını ifade eden Rybakina, Sabalenka'ya karşı oynamanın çok zor olduğunu belirterek "Bu turnuvaya gelirken böyle bir şey beklemiyordum. Sakatlıkla uğraşıyordum ama her şey benim adıma yolunda gitti. Kortta tereddüt ediyordum ve tüm toplara yetişmeye çalıştım. Bunlar benim için harika anılar." dedi.