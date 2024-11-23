Yeni Malatyaspor 665 gün sonra seyircisinin karşısında

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, stadındaki eksikliklerin giderilmesinin ardından 665 gün sonra seyircisi karşısına çıktı.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybeden, sonrasında da ligden çekilmek zorunda kalan Malatya ekibi, Yeni Malatya Stadı'nın depremzedelere hizmet vermesi, kamera ve turnike sisteminin sökülmesi nedeniyle iç saha maçlarını deplasmanda oynadı.



Yeni Malatya Stadı'nda en son 29 Ocak 2023'te Eyüpspor ile karşılaşan Malatya ekibi, sezonun 13. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor müsabakasıyla taraftarının karşısına çıktı.



Seyircisine 665 gün sonra yeniden "merhaba" diyen Malatya temsilcisinin taraftarı maça ilgi gösterirken, statta deprem temalı koreografi yapıldı.