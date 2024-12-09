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Yeni Malatyaspor Adem Büyük'le yollarını ayırdı

1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor Adem Büyük'le yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile yollarını ayırma kararı aldı. 

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Adem Büyük'e teşekkür ediyor, teknik adamlık kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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