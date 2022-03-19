Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar süresiz kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazanırken, ev sahibi ekibin kaptanı Sadık Çiftpınar, maç sırasında tribünden yapılan tezahüratlara tepki göstererek oyundan çıkmak istedi.

İki takım oyuncuları da Sadık Çiftpınar'ı oyunda kalmaya ikna etmeye çabalarken, sahada kalan oyuncu, kulübeye 'değişiklik' işareti yaptı ve oyunun durakladığı ilk anda yapılan değişiklikle sahadan ayrıldı.

Maçın ardından Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa SK müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.