Yeni Malatyaspor'un Esenler Erokspor maçı ertelendi

1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci haftasında oynanacak Esenler Erokspor karşılaşmasının Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.



Malatya ekibinden yapılan açıklamada, "17/08/2024 Cumartesi günü saat 19.15’te oynanması planlanan Esenler Erokspor-Yeni Malatyaspor müsabakası Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

3 PUAN SİLME CEZASI ALMIŞTI



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ligin ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmayan Yeni Malatyaspor için "takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezası"na karar vermişti.