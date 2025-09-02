Yeni Mersin İdmanyurdu - Niğde Belediyesi Spor maçı ne zaman? ZTK Yeni Mersin İdmanyurdu - Niğde Belediyesi 1. tur maçı
Ziraat Türkiye Kupası maçları yeni sezona heyecanlı başladı. 1. tur karşılaşmaları arasında bu hafta Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Niğde Belediyesi Spor mücadelesi yer alıyor. Taraftarlar kendi takımlarının maçlarını canlı takip etmek için Yeni Mersin İdmanyurdu - Niğde Belediyesi Spor maçı canlı yayın bilgisini araştırıyor. İşte, ZTK 1. tur maçı saati ve kanalı...
Günün maçları, spor severlerin gündemindeki yerini koruyor. Süper Lig'e Milli ara verilmesi ardından futbol takipçileri Ziraat Türkiye Kupası maç programlarını takibe aldı. 1. tur ZTK maçları arasında Yeni Mersin İdmanyurdu - Niğde Belediyesi Spor karşılaşması bulunuyor. Peki, Yeni Mersin İdmanyurdu - Niğde Belediyesi Spor maçı ne zaman?
YENİ MERSİN İDMANYURDU - NİĞDE BELEDİYESİ SPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları kapsamında Yeni Mersin İdmanyurdu - Niğde Belediyesi Spor 2 Eylül saat 20:00'da Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. ZTK maçları ASpor ekranlarından canlı olarak aktarılıyor.
Maçı hakem Emrullah Baydar yönetecek. Yardımcı hakemleri ise; Emrah Akkaya, Kerem Yıldız, Kadir Akpınar olacak.
