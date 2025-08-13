Yeni projeyi "Geleceğe uzanan umut köprüsüdür" diyerek duyurdu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün ekonomik gelirini artırmak ve dayanışmayı büyütmek amacıyla başlatılan TS Black Card kampanyasının yalnızca bir kart projesi değil, kulübün geleceğine uzanan bir umut köprüsü olduğunu söyledi.



Doğan açıklamasında “TS Black Card kampanyamız yalnızca bir kart projesi değil, Trabzonspor’umuzun geleceğine uzanan bir umut köprüsüdür. Bu köprüyü hep birlikte, yan yana omuz omuza inşa ediyoruz. Hedefimiz, 10 bin kartı hep birlikte tüketmek. Gücü yeten herkesi, bu dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyorum. Trabzonspor’un aydınlık yarınlarını, bugün atacağımız adımlar belirleyecek. Gelin, bu yola birlikte çıkalım. Unutmayın, biz bir araya geldiğimizde, Trabzonspor’un önünde hiç kimse duramaz.” ifadelerini kullandı.