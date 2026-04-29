Yeni sezon bilet fiyatları açıklandı, ücret sabitlendi
29.04.2026 13:09
Trabzonspor taraftarı.
Trabzonspor, kombine sahibi taraftarların haklarını korumak amacıyla yeni sezon bilet fiyatlarını sabitlediğini açıkladı.
Bordo mavili ekipten yapılan açıklamada, “Trabzonspor Kulübü olarak, 2026-2027 sezonunda kombine sahibi taraftarlarımızın haklarını korumak, tribünlerimizde sürdürülebilir ve şeffaf bir fiyat politikası oluşturmak amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, 2026-2027 sezonunda Papara Park’ta oynayacağımız tüm resmi müsabakalarda, derbi maçları ve Avrupa Kupası müsabakaları hariç olmak üzere bilet fiyatlarımız sezon boyunca sabit olarak uygulanacaktır.” denildi.
BİLET FİYATLARI
Platinum B: 14.000 TL
Platinum AC: 11.000 TL
VIP Gold: 9.000 TL
VIP Silver: 6.000 TL
Batı Kenar: 2.000 TL
Doğu: 1.800 TL
Fırtına: 1.500 TL
Güney Kale Arkası: 800 TL
Kuzey Kale Arkası: 800 TL
KOMBİNE FİYATLARI
VIP Platinum B Blok: 275.000 TL
VIP Platinum A-C Blok: 225.000 TL
VIP Gold: 175.000 TL
VIP Silver: 125.000 TL
Batı Alt/Üst: 40.000 TL
Doğu Alt/Üst: 35.000 TL
Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 30.000 TL
Güney/Kuzey Kale Arkası: 15.000 TL