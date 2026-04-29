Yeni sezon bilet fiyatları açıklandı, ücret sabitlendi

Trabzonspor yeni sezon bilet fiyatlarını açıkladı. Sezon boyunca uygulanacak ücretler duyuruldu.

Bordo mavili ekipten yapılan açıklamada, “Trabzonspor Kulübü olarak, 2026-2027 sezonunda kombine sahibi taraftarlarımızın haklarını korumak, tribünlerimizde sürdürülebilir ve şeffaf bir fiyat politikası oluşturmak amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, 2026-2027 sezonunda Papara Park’ta oynayacağımız tüm resmi müsabakalarda, derbi maçları ve Avrupa Kupası müsabakaları hariç olmak üzere bilet fiyatlarımız sezon boyunca sabit olarak uygulanacaktır.” denildi.



BİLET FİYATLARI



Platinum B: 14.000 TL

Platinum AC: 11.000 TL

VIP Gold: 9.000 TL

VIP Silver: 6.000 TL

Batı Kenar: 2.000 TL

Doğu: 1.800 TL

Fırtına: 1.500 TL

Güney Kale Arkası: 800 TL

Kuzey Kale Arkası: 800 TL



KOMBİNE FİYATLARI

VIP Platinum B Blok: 275.000 TL

VIP Platinum A-C Blok: 225.000 TL

VIP Gold: 175.000 TL

VIP Silver: 125.000 TL

Batı Alt/Üst: 40.000 TL

Doğu Alt/Üst: 35.000 TL

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 30.000 TL

Güney/Kuzey Kale Arkası: 15.000 TL