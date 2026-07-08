Yeni sezon hazırlığı. Fenerbahçe-Admira Wacker maçı
08.07.2026 20:36
Son Güncelleme: 08.07.2026 20:40
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Admira Wacker ile karşı karşıya...
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında bu akşam Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşı karşıya geliyor.
Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan müsabaka TSİ 20.30'da başladı.
CANLI SKOR
İlk yarı oynanıyor…
FENERBAHÇE 1-0 ADMIRA WACKER
GOL
9. Dakika: Cengiz Ünder
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ:
Tarık, Mimovic, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Bartuğ, Fred, Musaba, Cengiz, Çağrı Balta.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak.